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Dünyanın boğuştu krizlerde Türkiye umut oldu! Foreign Policy bu gerçeği işte böyle analiz etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Dünyanın boğuştu krizlerde Türkiye umut oldu! Foreign Policy bu gerçeği işte böyle analiz etti

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna politikasını gündemine taşıdı. Türkiye'nin savaşta büyük bir oyuncu olarak ortaya çıktığı belirtilen analizde Ankara'nın, Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına vurgu yapıldı.

Türkiye, dünyaya diplomasi dersi vermeye devam ediyor. Washington merkezli Foreign Policy dergisinde yapılan bir analizde Türkiye'nin Batı'dan bağımsız olarak Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi trafiği ve son olarak küresel gıda krizinin çözümüne ilişkin yaptığı anlaşmaya dikkat çekildi. Tükiye'nin savaştan büyük bir oyuncu olarak çıktığı yazıldı.

Ankara'nın, Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına vurgu yapılan analizde Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatının, Türkiye sayesinde yeniden başladığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğu belirtilen analizde, "Ankara, NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

"KENDİ ULUSAL ÇIKARLARINA ÖNCELİK VERME EĞİLİMİNİ GÖSTERİYOR"
Ankara, PKK ile ilgili sorunlar nedeniyle askeri bloğun İsveç ve Finlandiya'ya doğru genişlemesini aylarca engelledi. Bu, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına öncelik verme eğilimini gösteriyor.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ ROLÜ"
Analizde belki de Türkiye'nin en önemli rolü, Moskova ile Kiev arasındaki tahıl ve gıda tedariki sorununda arabuluculuk yapması olduğu ifade edildi.

"HAYATİ GIDA KAYNAKLARININ KİLİDİNİ AÇTI"
Türiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi çalışma ilişkileri olan tek NATO üyesi olduğu belirtilen haberde, "Türkiye'nin stratejik yaklaşımı, Ankara'nın sadece hayati gıda kaynaklarının kilidini açmasına değil, aynı zamanda bu süreçteki diplomatik prestijini de güçlendirmesine izin vererek önemli faydalar sağladı." ifadelerine yer verildi.

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