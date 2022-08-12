Dünyanın boğuştu krizlerde Türkiye umut oldu! Foreign Policy bu gerçeği işte böyle analiz etti

Ankara'nın, Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına vurgu yapılan analizde Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatının, Türkiye sayesinde yeniden başladığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğu belirtilen analizde, "Ankara, NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.