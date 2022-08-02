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Maymun Çiçeği hastalığında flaş ihmal! Avrupa'daki doktorlar hatalı mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Maymun Çiçeği hastalığında flaş ihmal! Avrupa’daki doktorlar hatalı mı?

Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle acil durum ilan etti. 78 ülkede 20 binden fazla kişide Maymun Çiçeği hastalığı görüldüğü açıklanırken, DailyBeast'te yer alan bir analizde doktorların da hatalı olduğu belirtildi. Söz konusu haberde, "Bu durum bizim hatamız. Çok fazla doktor, çiçek hastalığı vakalarını uçuk yada cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklarla karıştırıp yanlış teşhis koydu" ifadelerine yer verildi.

78 ülkede 20 binden fazla insana bulaşan Maymun Çiçeği hastalığı, Koronavirüs pandemisinin ardından tüm dünyanın yeni korkulu rüyası haline geldi.

NEW YORK 'ACİL DURUM' İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) geçtiğimiz günlerde 'acil durum' ilan ettiği hastalık, ABD'de büyük bir paniğe sebep oldu. New Yok eyaletinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi, Aşı çalışmalarına hız verildi.

AFRİKA DIŞINDAKİ İLK ÖLÜMLER

Maymun çiçeği virüsünden ötürü Afrika dışındaki ilk ölümler Brezilya ve İspanya'da gerçekleşti. 41 yaşındaki bir adam Brezilya'da hayatını kaybederek Afrika dışında maymun çiçeği virüsünden ötürü ölen ilk kişi oldu. Ardından İspanya'da da iki ölüm açıklandı.

Brezilya'da şimdiye kadar 1.066 kişinin bu virüse yakalandığı tespit edilirken 513 kişinin de taşıdığından şüphe ediliyor. İspanya Sağlık Bakanlığı ise 3.750 kişinin hastalığı taşıdığını, yüzde 3,2'sinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

VAKALAR KATLANIYOR: BİRÇOK YERDE ENDEMİK OLMAYA YAKIN

Hastalık özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hızla yayılıyor. Vakaların katlanarak artmasıyla Maymun Çiçeği'nin kalıcı bir sorun haline gelme riski de artıyor. Başka bir deyişle, çiçek hastalığı birçok yerde endemik olmaya yakın ve bu olursa hastalığı ortadan kaldırmak çok daha zor olabilir.

"BU DURUM BİZİM HATAMIZ, HASTALIĞI DURDURMA ŞANSINI KAÇIRMIŞ OLABİLİRİZ"

Bugün DailyBeast'te David Balta tarafından ele alınan bir analizde Maymun Çiçeği hastalığı konusunda korkutan tahminler yer aldı. "Maymun Çiçeği salgınının üstesinden gelmeyi başaramadık ve hastalığın ABD ve Avrupa'da kalıcı bir tehdit haline gelmesini durdurma şansını kaçırmış olabiliriz." sözleri ile başlayan analizde şu ifadeler yer aldı; "Bu durum bizim hatamız. Çok fazla doktor, çiçek hastalığı vakalarını uçuk yada cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklarla karıştırıp yanlış teşhis koydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastalık için harekete geçmek ve acil durum ilan etmek için çok uzun süre bekledi."

KORKUTAN SENARYO: SONSUZA KADAR BİZİMLE KALABİLİR

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nden halk sağlığı uzmanı Amesh Adalja, The Daily Beast'e verdiği demeçte, "Virüs sadece insanlar arasında yayılıyorsa sonunda aşılama ve doğal bağışıklık yoluyla kontrol edilebilir." dedi.

Ancak Maymun Çiçeği ilk başlarda "zoonotik" bir hayvan virüsüydü. İnsan popülasyonunda salgınların sık görüldüğü Batı ve Orta Afrika'daki kemirgen ve maymun türlerinde dolaşıyordu. Eğer hastalık şimdi Kuzey Amerika veya Avrupa'daki bazı hayvan türlerine (örneğin sincaplar ve fareler) yayılırsa bölgesel olarak tamamen ortadan kaldırılması neredeyse imkansız olur.

Nebraska Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanı James Lawler bu senaryo gerçekleşirse hastalığın muhtemelen sonsuza kadar bizimle kalacağını ve insanlara yayılmak için fırsat kollayacağını söyledi. Bir çok uzman aynı endişeyi paylaşırken bu durumda salgınların tıpkı şimdi Batı ve Orta Afrika'da olduğu gibi sık ve büyük olacağını düşünüyor.

KANITLANMIŞ STRATEJİ

Epidemiyologları salgınla ilgili hayal kırıklığına uğratan başka bir nokta da bir çiçek hastalığı salgınını hızla kontrol altına almak için ihtiyaç duyduğumuz tüm araçlara sahip olmamız. Koronavirüs sayesinde, dünyadaki tüm sağlık çalışanları temas takibinde her zamankinden daha iyi. Çiçek hastalığı için işe yarayan aşı ve tedavilerin Maymun Çiçeği hastalığında da işe yaradığı biliniyor. Kısacası kanıtlanmış bir strateji var: Erken vaka teşhisi, izolasyon ve tedavi ve temaslıların aşılanması.

YİNE AŞI KRİZİ: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER GERİDE KALDI

Ancak bu stratejinin uygulanması da kolay olmayacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 35 ülkenin şimdiye kadar var olan 16,4 milyon aşıya erişim için rekabet ettiği ve düşük gelirli ülkelerin yine bu savaşta geride kaldığını duyurarak 'eşitlik' çağrısında bulundu.

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