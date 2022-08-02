Maymun Çiçeği hastalığında flaş ihmal! Avrupa’daki doktorlar hatalı mı?

KANITLANMIŞ STRATEJİ

Epidemiyologları salgınla ilgili hayal kırıklığına uğratan başka bir nokta da bir çiçek hastalığı salgınını hızla kontrol altına almak için ihtiyaç duyduğumuz tüm araçlara sahip olmamız. Koronavirüs sayesinde, dünyadaki tüm sağlık çalışanları temas takibinde her zamankinden daha iyi. Çiçek hastalığı için işe yarayan aşı ve tedavilerin Maymun Çiçeği hastalığında da işe yaradığı biliniyor. Kısacası kanıtlanmış bir strateji var: Erken vaka teşhisi, izolasyon ve tedavi ve temaslıların aşılanması.