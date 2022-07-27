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Sağlık Bakanlığı'ndan "maymun çiçeği" rehberi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Sağlık Bakanlığı’ndan maymun çiçeği rehberi

Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği hastası temaslısına yapılması gerekenler, izolasyon ve izlenme sürecine ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre, ateşle birlikte halsizlik, baş, kas, eklem ağrısı ve lenf düğümlerinin şişmesi bulgularından biri veya birkaçının 21 gün içinde gelişmesi durumunda maske takılarak hastaneye başvurulacak.

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