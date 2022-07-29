29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Maymun çiçeği hastalığında ilk ölüm! Avrupa ülkesinde korkutan olay! İspanya...

Maymun çiçeği hastalığında ilk ölüm! Avrupa ülkesinde korkutan olay! İspanya...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
ABONE OL
Maymun çiçeği hastalığında ilk ölüm! Avrupa ülkesinde korkutan olay! İspanya...

İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da maymun çiçeği hastalığı nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası 120 kişinin daha hastanede tedavi gördüğü belirtildi. İşte detaylar...

İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu. İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.

AVRUPA'DA BİR İLK

Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.

Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.

120 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA