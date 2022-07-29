Maymun çiçeği hastalığında ilk ölüm! Avrupa ülkesinde korkutan olay! İspanya...
İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da maymun çiçeği hastalığı nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası 120 kişinin daha hastanede tedavi gördüğü belirtildi. İşte detaylar...
AVRUPA'DA BİR İLK
Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.
Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.
120 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.
NE OLMUŞTU?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtilmişti.
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