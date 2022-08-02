Parmakla gösterip hakaret ediyorlar! Avrupa'da sokakta ayrımcılık
Avrupa’da başörtülü kadınların iş başvurusunda yaşadığı ayrımcılık Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi, Hollanda'nın Utrecht, İngiltere'nin Oxford üniversiteleri geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırmayla gözler önüne serildi.
Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi, Hollanda'nın Utrecht, İngiltere'nin Oxford üniversiteleri geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırmada Almanya ve Hollanda'da başörtülü kadınların iş başvurusunda ciddi ayrımcılığa uğradıklarını ortaya koydu. Önyargıları aşıp iş sahibi olabilmiş başörtülü kadınlar, SABAH'a asıl ayrımcılığın sokakta olduğunu anlattı ve başlarından geçen ırkçılıktan örnekler verdi.
ALAYCI BAKIYORLAR
Hastabakıcı olarak çalışan Elif Yurtten, "İş hayatımdan ziyade günlük yaşamımda ırkçı ve ayrımcı muamelerle karşılaşıyorum. Bu bazen kötü ve alaycı bir bakış, bazen sözlü hakaret oluyor. Almanya'da doğdum, büyüdüm, okudum, mesleğimi elime aldım. Hâlâ kabul görmüyoruz. Başörtülü kuzenlerim satış temsilcisi olarak çalışmak istedi, ancak başörtülerini çıkartmaları istendi. Bu artık yaşanmamalı" dedi.
ÖNYARGI ÜST SAFHADA
Pedagog olan Gülbeyaz Kılıç ise "İlk görev yaptığım okulun müdür yardımcısı beni temizlikçi zannetti. Pedagog olduğumu söylediğimde yüzünde oluşan ifadeyi hiçbir zaman aklımdan çıkaramam. Dış görünüşe bakıp dil yeteneğinizi, kimliğinizi sorguluyorlar. Özellikle toplu taşıma araçlarındaki bakışlar, yanlarından geçerken bazı insanlardan duyduğunuz hakaretler çok rahatsız edici" diyerek maruz kaldıkları ayrımcılık hakkında konuştu.
PARMAKLA GÖSTERİP HAKARET EDİYORLAR
Eğitimci Hatice Demirtaş, "Alman okullarında ve kreşlerde engelli çocuklarla çalışıyorum. Altı yaşındaki kızım ve küçük oğlumla bebek arabasıyla giderken, bir Alman beni parmağıyla gösterip, 'Aptal bu çocukları mı doğurdun?' şeklinde herkesin içinde ağır hakarette bulundu. Bazı insanlar için isminiz, ten, saç renginiz değişikse bu ırkçılığa uğramaya sebep olabiliyor" diye görüş belirtti.
YÜZ İFADELERİ DEĞİŞİYOR
Sosyal pedagog Meliha Bayrak, "Birçok eğitim merkezine iş başvurusunda bulundum. Ya cevap gelmiyordu ya da olumsuz yanıt alıyordum. Bir gün fotoğrafsız özgeçmişimi gönderdim ve kısa sürede arandım. Mülakata gittiğimde beni karşılayan kadının yüz ifadesi değişti. Görüşmede, özelliklerimin iş için uygun olduğu söylendi, başörtümü çıkarıp çıkaramayacağım soruldu. Çıkaramayacağımı söyleyince işe alınmadım" dedi.
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