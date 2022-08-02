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Bak postacı geliyor! Fransa'da bir postacı kayıkla dağıtıma çıkıyor herkes yolunu gözlüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Bak postacı geliyor! Fransa’da bir postacı kayıkla dağıtıma çıkıyor herkes yolunu gözlüyor

Fransa'da bir postacı, kayıkla dağıtım yapıyor. Kara yerine su üzerinden postaların teslim edildiği bölgede yaşayanlar ise haliyle postacının yolunu gözlüyor. İşte haberin detayları...

Kayığına biniyor bataklık bölgelerinde yaşayanlara posta dağıtıyor.

24 yaşındaki Charles Defoort isimli postacı, Fransa'nın kuzeyindeki Audomaroyis'te bu işi yapan tek kişi.

Hal böyle olunca çevrede yaşayan onlarca kişi ondan gelecek haberleri bekliyor.

Kapı kapı gezen Defoort çoğu zaman motorlu kayığından inmeden postaları sahiplerine ulaştırıyor.

Elindeki haritaya göre hareket eden postacı iskelelerde kurulu kutulara teslimatları yapıyor.

Biyosfer rezervi açısından çok zengin olan Audomaroyis bölgesine yaz aylarında turist akını yaşanıyor.

Ancak kış aylarında su yatağı çevresinde ikamet edenlerin ana yollara erişimi dahi bulunmuyor.

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