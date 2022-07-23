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Asya'da bir acayip olay: Maymun çiçeği hastası başka ülkeye kaçtı! İki ülkenin de ilk vakası olarak tarihe geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Asya’da bir acayip olay: Maymun çiçeği hastası başka ülkeye kaçtı! İki ülkenin de ilk vakası olarak tarihe geçti

Tayland'ın dünyaca ünlü tatil kenti Phuket'te tespit edilen ve ülkenin ilk maymun çiçeği vakası olan hasta, komşu Kamboçya'ya kaçtı. İki ülkenin de ilk vakası olarak tarihe geçen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak hastaneye yatırıldı.

Tayland'ın Phuket şehrinde geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden ve verdiği testler sonucunda maymun çiçeği tespiti konulan 27 yaşındaki Nijeryalı Osmond Chihazirim Nzerem tekrar hastaneye çağrıldı.

Karantinaya girmesi gerektiğini öğrenmesi üzerine telefonlarını kapatan zanlı, kaldığı yeri de terk etti.



KAMBOÇYA'DA YAKALANDI

Yaklaşık bir hafta süren yoğun takip çalışmaları sonucunda Kamboçya'ya kaçtığı tespit edilen Nzarem, dün gece başkent Phnom Penh'de yakalanıp hastaneye kaldırıldı.

HER İKİ ÜLKEDEKİ İLK VAKA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.


Öte yandan Phuket'te hasta ile yakın temas kurmuş olduğu tespit edilen 17 kişi ve bulunmuş olduğu mekanlarda çalışan toplam 100 kişi üzerinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

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