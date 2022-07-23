Asya’da bir acayip olay: Maymun çiçeği hastası başka ülkeye kaçtı! İki ülkenin de ilk vakası olarak tarihe geçti



Öte yandan Phuket'te hasta ile yakın temas kurmuş olduğu tespit edilen 17 kişi ve bulunmuş olduğu mekanlarda çalışan toplam 100 kişi üzerinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

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