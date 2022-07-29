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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: OHAL ilan edebiliriz

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: OHAL ilan edebiliriz

Avrupa'yı su sıkıntısı kasıp kavuruyor. Bu kapsamda alınan tedbirler de yetersiz kalıyor. Balkan ülkesi Sırbistan'da ise durum farksız. Ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ağustos ayından martın sonuna kadar ülkesini çok zor bir dönemin beklediğini ifade ederek, Sırbistan'da olağanüstü hal yaşanacağını söyledi. Diğer yandan da Vucic Rusya-Ukrayana ve pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntıya da dikkatleri çekti. Daha önde de Ortak Araştırma Merkezi İngiltere'yi de dahil ederek hazırladığı temmuz raporunda, AB topraklarının yüzde 44'ü "uyarı", yüzde 9'u "alarm" seviyesinde kuraklık riski altında.

Ülkedeki yerel bir televizyon kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'ın birçok yerinde su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

"FİYATLAR REKOR SEVİYEDE"

Vucic, "Elektrik fiyatları Avrupa'da rekor seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımız bu fiyatın on dörtte birini ödüyor. Devletimiz bu konuda üzerine düşenden çok daha fazlasını yapıyor." dedi.

"OHAL GELEBİLİR"

Sırbistan'ın ağustosun başından martın sonuna kadar çok zor bir dönemden geçeceğini vurgulayan Vucic, "Resmi olarak ilan etmesek de ülkemizde olağanüstü hal olacak." diye konuştu.

VUCIC'TEN ELEŞTİRİ: BAŞKALARINA AYAK UYDURUYORUZ

Vucic, Sırbistan'da elektrik dışında bir diğer sorunun doğal gaz olduğuna dikkati çekerek, "Herkes silisyum ve terbiyum peşinde koşarken, biz kendi petrolümüzden vazgeçtik. Susup başkalarına ayak uyduruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'DA "KURAKLIK" BAHARI

Ortak Araştırma Merkezinin İngiltere'yi de dahil ederek hazırladığı temmuz raporuna göre, AB topraklarının yüzde 44'ü "uyarı", yüzde 9'u "alarm" seviyesinde kuraklık riski altında.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. En şiddetli kuraklık, ülkenin kuzeyindeki Po Nehri havzasında görülüyor.

İspanya'da su rezervlerindeki doluluk oranının da son on yılın ortalamasından yüzde 31 düşük olduğu ölçüldü.

Portekiz'de de hidroelektrik enerjisi üretmek için kullanılan suyun son 7 yıl ortalamasının yüzde 50 oranında gerilediği tespit edildi.

6 ÜLKEDE TARIM RİSK ALTINDA

Aşırı sıcaklar, özellikle Fransa, Romanya, İspanya, Portekiz ve İtalya'da tarımsal verimi olumsuz etkiliyor.

Gelecek aylar için de olumsuz hava tahminleri yapılırken, bu durum su arzını tehlikeye atıyor.

Kuraklığı azaltma stratejileri şu anda son derece önemli olsa da sorunun temel nedeni olan iklim değişikliği ve su döngüsünün bozulmasıyla mücadeleye önem verilmesi tavsiye ediliyor.

KUZEYDE DE SICAK HAVA DALGALARI GÖRÜLÜYOR

Güney Avrupa ülkeleri günlerdir aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken, özellikle bugün itibarıyla hava sıcaklıkları Belçika, Almanya, İngiltere gibi ülkeleri de etkiliyor.

40 derecelere varan, hatta aşan sıcaklıkların tahmin edildiği bu ülkelerde çeşitli uyarılar yapıldı, önlemler alındı.

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