Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: OHAL ilan edebiliriz

"FİYATLAR REKOR SEVİYEDE"

Vucic, "Elektrik fiyatları Avrupa'da rekor seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımız bu fiyatın on dörtte birini ödüyor. Devletimiz bu konuda üzerine düşenden çok daha fazlasını yapıyor." dedi.