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İstanbul Havalimanı haziran ayında Avrupa'nın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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İstanbul Havalimanı haziran ayında Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı haziran ayında 5 milyon 996 bin yolcu trafiğiyle Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Öte yandan, Antalya Havalimanı da 3 milyon 911 bin yolcuyla listenin 8'inci sırasında yer aldı.

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