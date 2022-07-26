Rusya'dan Avrupa'ya karşı gaz hamlesi! Vanalar kısılıyor
Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkeleri tarafından peş peşe yaptırımlar uygulanmıştı. AB ülkelerinin işini zorlaştırmak için harekete geçen Rusya da gaz kozunu kullandı. Kuzey Akım boru hattındaki türbinlerden birini kapatacağını duyuran şirket, boru hattının yüzde 40 kapasiteden yüzde 20 kapasiteye ineceğini belirtti.
Bu hamlenin, kış öncesi gaz stoklarını doldurmak isteyen AB ülkelerinin işini zorlaştırmak için yapılmış olması da mümkün.
Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattı haftalardır kapasitesinin altında işliyor.
Hat bu ay 10 gün de bakım nedeniyle tamamen kapanmıştı. Rusya geçen yıl AB'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılamıştı.
AB Rusya'nın doğalgazı bir silah olarak kullandığını öne sürüyor. Rusya'nın gaz akışını tamamen sonlandırabileceğini açıklamasının ardından Avrupa Komisyonu önümüzdeki yedi ay içinde üye ülkelere gaz tüketimlerini yüzde 15 kısma çağrısında bulundu.
"OLASI BİR SENARYO"
Bu tavsiye niteliğinde bir çağrı olsa da acil durumlarda zorunlu hale dönüşme potansiyeli de taşıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın AB'ye gaz satışını sonlandırmasının "olası bir senaryo" olduğunu söyledi.
AB ülkelerinin enerji bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelerek planlara son halini vermeyi hedefliyor.
Fakat bazı üye ülkelerin itirazı nedeniyle planlarda bazı istisnalar da olabilir. Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya genelinde enerji fiyatları artışa geçti.
Gazprom'un açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Rusya, birleşmiş Avrupa'ya karşı bir gaz savaşı yürütüyor" dedi.
Gazprom ise kesintilerden yaptırımları sorumlu tutuyor, yaptırımlar öncesi Kanada'da tamir gören türbinleri bu ülkeye gönderemediğini vurguluyor.
Şirket daha önce de euro veya dolar yerine ruble ile ödeme taleplerini kabul etmedikleri için Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Polonya'ya gaz akışını tamamen kesmişti.
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