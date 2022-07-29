Alman basını Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki kirli iş birliğini ifşa etti! Rapor ortaya çıktı

FRONTEX GERİ İTMELERİ FİNANSE ETTİ

Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü. Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Rapora göre, Ağustos 2020'de Yunan sahil güvenlik görevlileri, 30 göçmeni taşıyan bir botu Türkiye'ye geri iterken Frontex'e ait bir uçak da olayı görüntüledi.