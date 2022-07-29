Rusya Kiev ve Çerginiv’i vurduğunu duyurdu: Savaş kabiliyetlerini tamamen kaybettiler

RUSYA BUGÜNE KADAR UKRAYNA ORDUSUNA VERİLEN ZARARI AÇIKLADI

Son 24 saatte Donetsk bölgesinde mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerince 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 260 uçak, 145 helikopter, 1631 insansız hava aracının yanı sıra 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 181 tank ve zırhlı araç, 768 çok namlulu roketatar, 3 bin 213 obüs ve havan topu, 4 bin 522 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı.