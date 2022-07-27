Avrupa ile Rusya'nın enerji çekişmesi sürüyor! Doğalgaz fiyatı 200 euroya yaklaştı! Peki hangi ülke Rus doğalgazına ne kadar bağımlı?
Rusya ile Avrupa arasındaki enerji çekişmesi devam ediyor. Avrupa, Rusya'dan alınan doğalgaz miktarını azaltma konusunda anlaşırken, Rusya ise Kuzey Akım'dan Avrupa'ya giden gazı kıstı. Peki Avrupa'da hangi ülke Rus gazına ne kadar bağımlı? İşte Avrupa ülkeleri için çarpıcı rakamlar...
Avrupa ülkeleri enerjiye ulaşmak için alternatif yollar ararken, Rusya'dan alınan doğalgazı da düşürmenin planlarını yapıyor. Son olarak, AB ülkelerinin doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma konusunda anlaşmaya vardıkları açıklandı.
Avrupa'nın enerji tedariği kararına Rusya'dan cevap gecikmedi. Rusya, Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya sevk edilecek doğalgaz miktarında kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Rusya, bu kısıtlamalardan Avrupa'yı sorumlu tutarken, konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ülkemize yönelik yaptırımlar olmasaydı bu duruma gelinmezdi" ifadelerini kullandı.
Yaşanan enerji tartışmaları Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına da yansımış durumda. Avrupa'da megavatsaat başına 196 euroya ulaşan doğalgaz fiyatı, dört buçuk ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
Ayrıca savaş sebebiyle Rus ekonomisine yönelik yaptırımlar uygulayan Avrupa, yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.
Yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, ilk olarak 2014 yılında yaptırımların başladığı hatırlatılırken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında yaptırımların genişletildiği aktarıldı.
ENERJİ KRİZİ YAŞAYAN AVRUPA, DOĞAL GAZ DEPOLARINI DOLDURMAYA VE TASARRUFA ODAKLANDI
Ukrayna ve Rusya arasında savaşın başlamasıyla büyüyen enerji krizi, doğal gaz depolamanın yardımcı araçlardan biri olarak öne çıkmasında önemli rol oynadı.
Doğal gaz depolama konusu Avrupa gaz sisteminin arz güvenliğini ve esnekliğini garanti etmek için büyük önem taşıyor. Fiyatların nispeten daha düşük olduğu yaz aylarında doldurulan depolar, talebin yüksek olduğu soğuk kış aylarında kullanılıyor.
Mevcut durumda, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin toplam gaz depolama kapasitesi yaklaşık 100 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Rusya'dan 155 milyar metreküp doğal gaz satın alan Avrupa, toplamda 400 milyar metreküpten fazla gaz tüketiyor.
Enerji krizinin başladığı geçen yılın sonunda Avrupa'daki gaz depolama seviyeleri son 5 yıllık ortalamanın altındaydı. Gaz talebinin beklenenden daha fazla artması, hava koşullarına bağlı faktörler nedeniyle geçen yıl ilkbahar ve yaz aylarında normalden daha fazla gaz kullanıldı.
AB bir bütün olarak, talebin en yüksek olduğu kış aylarına önlem almak amacıyla 1 Kasım'a kadar depolama kapasitesinin yüzde 80'ini yeniden doldurmayı planlıyor. Almanya'nın kasım sonu için hedefi ise yüzde 95 olarak belirlendi.
Ancak Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattından akışın yüzde 20 seviyelerine kadar düşmesi ve AB ile Rusya arasındaki "enerji oyunu" depoların dolma hızını da etkiliyor.
Avrupa'nın depolarındaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 66 seviyesinde bulunuyor. Yaşanan enerji krizi nedeniyle doğal gaz fiyatlarının yüksek seyretmesi de ekstra gaz depolamayı zorlaştırıyor.
AB üyesi ülkeler arasında en yüksek depolama kapasitesine sahip Almanya'nın depolarındaki doluluk oranı yüzde 66,4 olarak hesaplanıyor. İtalya'da doluluk oranı yüzde 70, büyük depolama kapasitesine sahip ülkelerden Fransa'da yüzde 75, Hollanda'da ise yüzde 63 olarak dikkati çekiyor.
Ancak küçük Avrupa ülkelerinde tüketim miktarı az olsa da depolamada zorluklar sürüyor. Bulgaristan'da yüzde 44, Hırvatistan'da yüzde 48, Macaristan'da yüzde 49, Romanya'da yüzde 55 doluluk oranı bulunuyor. Savaşın aktörlerinden Ukrayna'nın depolarındaki doluluk oranı ise yalnızca yüzde 22,9 seviyesinde bulunuyor.
Ukrayna gibi alternatif boru hattı güzergahlarından gaz akışı da savaşın başlamasından bu yana ciddi şekilde düştü. Kuzey Akım 1'den gaz akışının tamamen kesilmesi riski Avrupa'yı endişelendiriyor.
Almanya özellikle Rus gazına bağımlı olsa da Avusturya ve birçok Doğu Avrupa ülkesi Rus kaynaklarının büyük kullanıcıları arasında yer alıyor.
Kanada'daki türbin onarımı nedeniyle gaz akışını azaltan Rusya, bundan önce de Bulgaristan, Danimarka ve Finlandiya'ya ruble ile ödeme yapmayı reddettikleri için gaz akışını kesmişti.
Uzmanlar, Rusya'nın kesinti için daha fazla neden bulmasının çok kolay olacağını ifade ediyor. Ancak gaz akışının tamamen durması durumunda daha büyük bir enerji krizinin yaşanması ve Rusya'nın Avrupa gaz pazarını kaybetmesi, oradaki gelirlerinden mahrum olması gibi etkenler de sonbaharda gazın tamamen kesilmesi ihtimalinin önüne geçiyor.
Rusya'nın Brüksel üzerindeki baskıyı sürdürmek ve gaz fiyatlarını kriz seviyelerinde tutmak için gaz akışını yeterli seviyelerden daha az seviyede tutması, kış için gazı tamamen kesme tehdidini saklı tutması daha olası görünüyor.
AVRUPA'DA HANGİ ÜLKE RUS GAZINA NE KADAR BAĞIMLI?
Finlandiya - Yüzde 100
Estonya - Yüzde 100
Letonya - Yüzde 100
Litvanya - Yüzde 100
Polonya - Yüzde 79,8
Çekya - Yüzde 100
Slovakya - Yüzde 99,5
Macaristan - Yüzde 43,7
Romanya - Yüzde 86,1
Bulgaristan - Yüzde 100
Almanya - Yüzde 35,7
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim üniversite bölümleri: 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları 2022
- YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...
- Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...
- Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- SON 2 GÜN! Öğretmen il dışı tayin başvuru nasıl yapılır? 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklancak?
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?
- YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...
- YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2022: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
- YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?
- Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?