Avrupa ile Rusya’nın enerji çekişmesi sürüyor! Doğalgaz fiyatı 200 euroya yaklaştı! Peki hangi ülke Rus doğalgazına ne kadar bağımlı?

AB bir bütün olarak, talebin en yüksek olduğu kış aylarına önlem almak amacıyla 1 Kasım'a kadar depolama kapasitesinin yüzde 80'ini yeniden doldurmayı planlıyor. Almanya'nın kasım sonu için hedefi ise yüzde 95 olarak belirlendi.

Ancak Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattından akışın yüzde 20 seviyelerine kadar düşmesi ve AB ile Rusya arasındaki "enerji oyunu" depoların dolma hızını da etkiliyor.