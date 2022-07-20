Başkan Erdoğan'ın Tahran'da Putin ve İbrahim Reisi ile yaptığı zirve dünya basınında gündem oldu! Putin Erdoğan'a teşekkür etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ve İbrahim Reisi ile Tahran'da yaptığı 3'lü zirve dünya basınında gündem oldu. Türkiye'nin arabuluculuk rolü için Rusya Devlet Başkanı Putin'in Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtilirken, tahıl krizi ve NATO gündeminin de ele alındığı ifade edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü zirvede bir araya geldi. Tarihi zirve dünya basınında manşet oldu.
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen tarihi zirve sona erdi. Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen zirve dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın Suriye operasyonu ile ilgili mesajlar verdiğini yazdı.
Haberde şu ifadelere yer verildi;
'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğinde Ankara'nın kuzey Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki uyarılarını yeniledi.'
NYT: PUTIN DIŞLANMIŞ BİR ARKADAŞ BULDU
New York Times gazetesi 'Putin, İran'da Yeni Bir Müttefik, Dışlanmış Bir Arkadaş Buldu' başlıklı haberinde ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ile Rusya'nın bu temasına dikkat çekildi.
'Putin Rusya'yı cezalandırma ve tecrit etme girişimlerine karşı geri adım atma kararlılığını kristalize etti' denilen haberde Putin'in İran gibi ABD ile sorunları bulunan ve bir ülkenin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ile de ilişki kurduğunun altı çizildi.
Business Insider ise zirve öncesi Erdoğan'ın uyarılarını manşetine taşıdı. Haberde 'İran'da Putin ile görüşmeden hemen önce, Türk lider Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini 'dondurmakla' tehdit ediyor' denildi.
CNN International haberinde Putin'in Ukrayna'yı işgalinden bu yana eski Sovyetler Birliği dışına ilk seyahatini İran'a yaptığına vurgu yaptı.
PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Haberde Putin'in arabulucu rolü için Erdoğan'a teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.
France 24 ise tarihi zirveden çıkan sonucu 'Putin, Erdoğan ve Reisi, Suriye'deki teröristlere karşı işbirliği sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.
İran merkezli Tehran Times iki ülke arasında yapılan anlaşmalara vurgu yaptı ve bu gelişmeyi 'Tahran ve Ankara terörle mücadele, ticareti genişletme sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.
Rus basını ise zirveyi Putin'in sözlerinden gördü. Russia Today, 'Putin, ABD'ye Suriye'yi 'yağmalamayı' durdurmasını söyledi' başlıklı haberinde Putin'in şu sözlerine yer verildi;
'Washington, Suriye petrolünü çalmayı durdurmalı ve Şam'a yönelik yaptırımlarını kaldırmalı.'
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