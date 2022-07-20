Başkan Erdoğan’ın Tahran’da Putin ve İbrahim Reisi ile yaptığı zirve dünya basınında gündem oldu! Putin Erdoğan’a teşekkür etti

NYT: PUTIN DIŞLANMIŞ BİR ARKADAŞ BULDU

New York Times gazetesi 'Putin, İran'da Yeni Bir Müttefik, Dışlanmış Bir Arkadaş Buldu' başlıklı haberinde ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ile Rusya'nın bu temasına dikkat çekildi.

'Putin Rusya'yı cezalandırma ve tecrit etme girişimlerine karşı geri adım atma kararlılığını kristalize etti' denilen haberde Putin'in İran gibi ABD ile sorunları bulunan ve bir ülkenin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ile de ilişki kurduğunun altı çizildi.