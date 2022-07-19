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Son dakika: Tahran'da üçlü zirve başladı! Başkan Erdoğan, Putin ve İbrahim Reisi'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Son dakika: Tahran’da üçlü zirve başladı! Başkan Erdoğan, Putin ve İbrahim Reisi’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Tahran'da üçlü zirve başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir araya geldi. "Terörü Suriye'den söküp atacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Sığınmacıların geri dönüşleri Astana'nın önemli gündem maddesi" ifadelerini kullandı.

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