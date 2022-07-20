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Yunanistan Türkiye korkusundan İsrail şemsiyesi altına girdi! Spike NLOS füzesi alacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Yunanistan Türkiye korkusundan İsrail şemsiyesi altına girdi! Spike NLOS füzesi alacaklar

Türkiye korkusundan İsrail ve ABD'ye sığınan Yunanistan, iki ülkenin şemsiyesi altına girmeye devam ediyor. ABD ile çeşitli silah anlaşmaları yapan Yunan hükümet, bu kez de İsrail ile Ege için anlaştı. Yunanistan'ın İsrail'den Spike NLOS füze sistemi alacağı belirtildi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, ülkenin İsrail'den Spike NLOS füze sistemi alacağı ve bu sistemleri Türkiye sınırına ve Ege adalarına konumlandıracağı iddia edildi.

Söz konusu haberlerde, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ile Belharra fırkateyleri satın alan, ABD'den de F-35 uçakları alım planları yapan Yunanistan'ın son hedefinin, İsrail yapımı ünlü Spike NLOS füzeleri olduğu belirtildi. İki ülke arasında görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia edilirken, önümüzdeki yıl sitemin Yunanistan'a varacağı, anlaşmanın ise 70 milyon Euro karşılığında 27 füze sistemi olarak sağlandığı yazıldı.

Yunan basınında, Ege adalarına yerleştirileceği iddia edilen sistemlerin, 35 kilometreye varan menzili ve yüksek 'kilitlenme' yetisine sahip olduğu, 'Türk uçak ve helikopterlerinin olsaı saldırısına karşı büyük bir savunma silahı olacağı' belirtildi. Füzelerin Yunan gemileri ve helikopterlerine de yerleştirileceği öne sürüldü.

İSRAİL DRONE'LARI EGE DENİZİ'NDE

Suriye'den Libya'ya, Azerbaycan'dan Ukrayna'ya birçok savaşın kaderini değiştiren Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA), özellikle son bir yıldır Yunan ordusunun bir numaralı gündemi. Türk drone'larından çekinen Atina yönetimi, Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den kiraladığı insansız hava araçlarını yerleştirdi.

Temmuz ayı başında İsrail'den kiralanan insansız hava araçlarının Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı bir 'şemsiye' görevi yapacağını yazan Kathimerini, bir hafta sonra yeni bir habere yer verdi. Habere göre, Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı Frontex tarafından İsrail'den kiralanan Heron tipi insansız hava araçları bugünden itibaren altı ay boyunca Ege ve İyon denizinde devreye gezecek.

Frontex'in kiralama için İsrail firması IAI'e 6 milyon euro ödediğini belirten Kathimerini, drone'ların merkez üssünün Girit Adası'ndaki Timbaki olacağını bildiriyor. Heron insansız hava araçlarından alınan görüntüler Yunan genelkurmayı, Yunan sahil güvenlik ekipleri ve Frontex'in Polonya'nın başkenti Varşova'daki genel merkezine aktarılacak.

Kathimerini gazetesi, 16 saat boyunca havada kalabilen İsrail dronelarının özellikle Girit'in kuzeyi ve güneyini tarayacağını kaydetti. Gazete, Türkiye'den İtalya'ya geçmeye çalışan göçmen botlarının yanı sıra Girit'in güneyindeki uyuşturucu güzergahının da mercek altına alınacağını savundu.

Frontex'in yönetici yardımcısı Ayia Kalnaya, Girit'teki Timbaki Hava Üssü'nü ziyaret etti. Gazeteye göre, Frontex, eski yöneticisi Fabrice Leggery'nin Nisan ayındaki istifasından bu yana ilk kez Yunanistan'daki operasyonel araç sayısını artırdı. Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı Frontex'in halihazırda Yunanistan'da bir helikopter ve çok sayıda botu var.

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