Yunanistan Türkiye korkusundan İsrail şemsiyesi altına girdi! Spike NLOS füzesi alacaklar

Söz konusu haberlerde, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ile Belharra fırkateyleri satın alan, ABD'den de F-35 uçakları alım planları yapan Yunanistan'ın son hedefinin, İsrail yapımı ünlü Spike NLOS füzeleri olduğu belirtildi. İki ülke arasında görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia edilirken, önümüzdeki yıl sitemin Yunanistan'a varacağı, anlaşmanın ise 70 milyon Euro karşılığında 27 füze sistemi olarak sağlandığı yazıldı.

Yunan basınında, Ege adalarına yerleştirileceği iddia edilen sistemlerin, 35 kilometreye varan menzili ve yüksek 'kilitlenme' yetisine sahip olduğu, 'Türk uçak ve helikopterlerinin olsaı saldırısına karşı büyük bir savunma silahı olacağı' belirtildi. Füzelerin Yunan gemileri ve helikopterlerine de yerleştirileceği öne sürüldü.