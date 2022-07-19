Dünyanın gözü Tahran’daki kritik zirvede! Orta Doğu’da yeni bir dönem mi?

Dünyanın gözü bugün İran'ın başkenti Tahran'da olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir araya gelecek. Yarın ise İstanbul'da küresel tahıl krizi için Türk ve Rus heyetleri görüşecek. Dünya basını Tahran'da bugün gerçekleştirilecek olan üçlü zirveye odaklanmış durumda. Tüm bu önemli gelişmeleri A Haber'e katılan uzman isimler değerlendirdi.

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu'nun öne çıkan sözleri:

"Çok enteresan zamanlardan geçiyoruz. Dünyanın genelinde stratejik bir mücadele yaşanıyor. Olaylar ve durumlar çok hızlı değişiyor. Özellikle Türk dış politikasında Batılı ülkelerle ilişkileri yerine koyma Orta Doğu ile ilişkileri yoluna koyma Mısır, BAE ve Suudi Arabistan ile kaybedilen zamanı kazanma için çok ciddi adımlar atılıyor.