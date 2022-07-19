Tahran’da kritik üçlü zirve! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran’da

Putin, ziyareti çerçevesinde İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana formatındaki 7. Üçlü Zirve'ye katılacak. Erdoğan ve Reisi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Putin'in, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya gelmesi planlanıyor.