Tahran'da kritik üçlü zirve! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'da
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirilecek Astana formatında 7. Üçlü Zirve'ye katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi. Putin, başkent Tahran'da İranlı yetkililer tarafından karşılandı.
Putin, ziyareti çerçevesinde İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana formatındaki 7. Üçlü Zirve'ye katılacak. Erdoğan ve Reisi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Putin'in, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya gelmesi planlanıyor.
ZİRVENİN GÜNDEMİ
Astana formatındaki zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının ele alınması öngörülüyor.
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