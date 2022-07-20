Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı
Meksika’da iç hatlar uçuşu sırasında yolculardan biri tuvalete girerek intihara kalkıştı. Sinir krizi geçiren adamın cep telefonunu parçalayarak, keskin parçalarıyla kendini yaraladığı öğrenildi. Acil iniş yapmak zorunda kalan uçağa gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yolcuyu, tedavisi için hastaneye kaldırdı.
Meksika'da bir yolcunun uçakta intihar etmeye kalkışması sebebiyle panik yaşandı. Meksika Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Viva Aerobus havayollarının Tijuana ile Monterrey şehirleri arasındaki 4081 numaralı iç hatlar uçuşu sırasında meydana gelen olayda 40 yaşındaki bir erkek yolcu, uçağın tuvaletine girdikten sonra sinir krizi geçirdi ve kendini yaraladı.
Olayı öğrenen pilot, yaralı yolcunun tedavi edilmesi için Hermosillo Uluslararası Havaalanı'na acil iniş kararı aldı. Uçağa gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu, daha sonra hastaneye sevk edildi. Diğer yolcular, başka bir uçakla seyahatlerine devam etti.
Öte yandan görgü tanıkları, sinir krizi geçiren yolcunun cep telefonunu parçaladığını ve keskin parçalarla da kendini yaraladığını söyledi.
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