20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı

Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
ABONE OL
Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı

Meksika’da iç hatlar uçuşu sırasında yolculardan biri tuvalete girerek intihara kalkıştı. Sinir krizi geçiren adamın cep telefonunu parçalayarak, keskin parçalarıyla kendini yaraladığı öğrenildi. Acil iniş yapmak zorunda kalan uçağa gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yolcuyu, tedavisi için hastaneye kaldırdı.

Meksika'da bir yolcunun uçakta intihar etmeye kalkışması sebebiyle panik yaşandı. Meksika Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Viva Aerobus havayollarının Tijuana ile Monterrey şehirleri arasındaki 4081 numaralı iç hatlar uçuşu sırasında meydana gelen olayda 40 yaşındaki bir erkek yolcu, uçağın tuvaletine girdikten sonra sinir krizi geçirdi ve kendini yaraladı.

Olayı öğrenen pilot, yaralı yolcunun tedavi edilmesi için Hermosillo Uluslararası Havaalanı'na acil iniş kararı aldı. Uçağa gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu, daha sonra hastaneye sevk edildi. Diğer yolcular, başka bir uçakla seyahatlerine devam etti.

Öte yandan görgü tanıkları, sinir krizi geçiren yolcunun cep telefonunu parçaladığını ve keskin parçalarla da kendini yaraladığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA