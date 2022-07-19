Başkan Erdoğan Tahran'da Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek olan Başkan Erdoğan Tahran'a gitti. Başkan Erdoğan için düzenlenen karşılamada "Çağrı Filmi" müziği çaldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda "Çağrı Filmi" müziği ile karşılandı.
Başkan Recep Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda "Çağrı Filmi" müziği ile karşılandı. İran, bazı İslam ülkelerinden gelen liderleri karşılarken "Çağrı Filmi" müziğini kullanıyor.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN İRAN PROGRAMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve'ye katılacak.
Astana formatındaki zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.
Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.
Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.
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