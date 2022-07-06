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Kanada'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO onayı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Kanada’dan İsveç ve Finlandiya’ya NATO onayı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. İttifakın toplu savunma kalkanına dikkat çeken Trudeau, "onay süreçlerini hızla tamamlamaya çağırıyoruz" dedi.

Kanada'nın, İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya katılımına onay verdiği açıklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne katılım protokollerini onayladıklarını duyurdu.

Federal hükümetin onay sürecini hızlı bir şekilde geçirmek için hamleler yaptığını aktaran Trudeau, federal parlamentoda yapılan oylamada, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılımlarının oy birliği ile kabul edildiğini kaydetti.

Trudeau, "Kanada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya hızlı ve etkili bir şekilde entegre olma ve İttifakın toplu savunmasına katkıda bulunma yeteneğine tam olarak güveniyor. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri, NATO'yu daha güçlü hale getirecek. Tüm NATO üyelerini, düşmanların müdahale fırsatlarını sınırlamak için onay süreçlerini hızla tamamlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

KANADA VE DANİMARKA İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ İLK ONAYLAYAN ÜLKELER

Kanada ve Danimarka, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımlarını onaylayan ilk ülkeler oldu.

İsveç'in Ottava Büyükelçisi Urban Ahlin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Kanada! Kanada, onay belgesini Kuzey Atlantik Antlaşması'nın emanetçisi olan ABD Dışişleri Bakanlığına teslim eden ilk ülkedir!" ifadesine yer verdi.

İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya tam üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Her iki ülkenin de üyelik statüsünü kazanabilmesi için, başvurunun NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması ve kabul edilmesi gerekiyor.

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