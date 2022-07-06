Kanada’dan İsveç ve Finlandiya’ya NATO onayı

Trudeau, "Kanada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya hızlı ve etkili bir şekilde entegre olma ve İttifakın toplu savunmasına katkıda bulunma yeteneğine tam olarak güveniyor. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri, NATO'yu daha güçlü hale getirecek. Tüm NATO üyelerini, düşmanların müdahale fırsatlarını sınırlamak için onay süreçlerini hızla tamamlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.