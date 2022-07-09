ABD'deki 35 vekilden Biden'a skandal Türkiye mektubu! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye alçak iftira | Hedef F-16
Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alarak yalan beyanlarla yapmaya çalıştığı algı operasyonu devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki skandal sözlerinin ardından 35 milletvekili ABD Başkanı Biden'a mektup yazdı. Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin haklı adımlarını lekelemeye çalışan ABD'deki 35 vekil, F-16 meselesi için de çarpıcı iddialarda bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın!' çıkışında bulunmasının ardından Türkiye ve Yunanistan arası gerilmişti. Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar gelirken geçtiğimiz gün Miçotakis geri adım atmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebine olumlu yanıt gelmiş, ABD'de konuya ilişkin çalışmalar başlamışken Yunanistan bu durumdan rahatsız olduğunu her fırsatta yineliyordu.
MİÇOTAKİS'TEN GERİ ADIM
Ancak daha sonra Miçotakis bir radyo programında, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerinde "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." ifadleerini kullanarak geri adım atmıştı.
MEKTUBUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
NATO'nun her defasında Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu açıklamaları gelirken bu mektupta skandal ifadelere yer verildi. Türkiye'nin hem ABD'ye hem de NATO'ya taahhütlerini yerine getirmediği dile getirildi. Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edildi.
Rusya Ukrayna savaşı boyunca ateşkes ilan edilmesi, özellikle küzerel gıda krizinin çözümü konusunda aktif rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakeret ettiğine yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı.
"ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Mektupta "ABD, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek vermemelidir." ifadeleri yer alırken Mektubun sonunda ise Türkiye'ye F-16'ların satışını engellemek için engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ettiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS İÇİN GERİ SAYIM... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?
- Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması
- Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar
- Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?
- Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?
- Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl niyet edilir? Diyanet şükür namazı kılınışı
- Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet açıklaması
- Kurban eti kavurma tarifi: Lezzetli kolay ve ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır? İşte kavurma yapılışı
- YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı?
- 500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?
- Sevgiliye, kurumsal, arkadaşa, kayınvalideye Kurban Bayramı mesajları! WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel Kurban Bayramı mesajları
- Anneye, babaya, ablaya, abiye Kurban Bayramı mesajları! Ölmüş anneye, babaya Kurban Bayramı mesajları ve sözleri 2022...