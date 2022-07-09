09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'deki 35 vekilden Biden'a skandal Türkiye mektubu! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye alçak iftira | Hedef F-16

ABD'deki 35 vekilden Biden'a skandal Türkiye mektubu! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye alçak iftira | Hedef F-16

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
ABONE OL
ABD’deki 35 vekilden Biden’a skandal Türkiye mektubu! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye alçak iftira | Hedef F-16

Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alarak yalan beyanlarla yapmaya çalıştığı algı operasyonu devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki skandal sözlerinin ardından 35 milletvekili ABD Başkanı Biden'a mektup yazdı. Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin haklı adımlarını lekelemeye çalışan ABD'deki 35 vekil, F-16 meselesi için de çarpıcı iddialarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın!' çıkışında bulunmasının ardından Türkiye ve Yunanistan arası gerilmişti. Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar gelirken geçtiğimiz gün Miçotakis geri adım atmıştı.

Yunan basınında ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 satışı konusundaki açıklamalarının yankıları sürerken ABD'de 35 milletvekilinin Biden'a yazdığı skandal mektubun detayları ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebine olumlu yanıt gelmiş, ABD'de konuya ilişkin çalışmalar başlamışken Yunanistan bu durumdan rahatsız olduğunu her fırsatta yineliyordu.

MİÇOTAKİS'TEN GERİ ADIM

Ancak daha sonra Miçotakis bir radyo programında, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerinde "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." ifadleerini kullanarak geri adım atmıştı.

ABD'deki Yunan lobisi ise Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için harekete geçmişti. Yunan Kathimeri gazetesinde yer alan haberde; 35 milletvekilinin Amerikan silah sistemlerinin Türkiye'ye satılmaması için Joe Biden'a bir mektup gönderdiği yazıldı.

MEKTUBUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

NATO'nun her defasında Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu açıklamaları gelirken bu mektupta skandal ifadelere yer verildi. Türkiye'nin hem ABD'ye hem de NATO'ya taahhütlerini yerine getirmediği dile getirildi. Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Rusya Ukrayna savaşı boyunca ateşkes ilan edilmesi, özellikle küzerel gıda krizinin çözümü konusunda aktif rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakeret ettiğine yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı.

"ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Mektupta "ABD, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek vermemelidir." ifadeleri yer alırken Mektubun sonunda ise Türkiye'ye F-16'ların satışını engellemek için engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ettiler.

Yunanistan’da F-16 karmaşası! YUNANİSTAN'DA F-16 KARMAŞASI!
Yunanistan’dan göçmenlere zulüm tescilledi YUNANİSTAN'DAN GÖÇMENLERE "ZULÜM" TESCİLLEDİ
Yunanistan hazımsızlığından ne yapacağını şaşırdı! YUNANİSTAN HAZIMSIZLIĞINDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI!
Yunanistan’ın gizli planı ortaya çıktı! YUNANİSTAN'IN GİZLİ PLANI ORTAYA ÇIKTI!
Yunanistan’da erken seçim sesleri! YUNANİSTAN'DA ERKEN SEÇİM SESLERİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA