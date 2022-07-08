Yunanistan'da F-16 karmaşası! Türkiye'ye karşı geri adım attılar | Çelişki gözler önüne serildi
Türkiye'yi her platforda şikayet eden Yunanistan, bu kez F16 konusunda dikkatleri üzerine çekti. Yunan basınından farklı görüşmeler, geri adım sonrası iç karmaşayı gözler önüne serdi. Yunan gazetesi Ta Nea, ABD'nin Türk F-16'lara satışlarını kolaylaştırmaya istekli göründüğünü ifade etti.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ipler son zamanlarda daha da gerilmiş durumda. Gittiği her uluslararası toplantıda Türkiye'yi şikayet etmekten çekinmeyen Yunanistan'dan ise ilginç bir hamle geldi.
SON GÜNLERDE DOSTLUK" VURGUSU
Yunan basını ve Yunan yetkililer son birkaç gündür Türkiye ile 'dostluk' vurgusu yapmaya başladı. Bu geri adımın ardından ise Yunan basını karıştı.
Şimdi kadar ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışlarına tepki gösteren ve ABD'nin bu duruma yeşil ışık yakmadığını iddia eden Yunan basınında çelişkili ifadeler var.
Yunan gazetesi Ta Nea, ABD'nin Türk F-16'lara satışlarını kolaylaştırmaya istekli göründüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden bahseden gazete, Ege'deki istikrar ihtiyacına da atıfta bulundu.
Ta Nea aynı zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile mutabakatı ile Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkilerinin güçlendiğine de dikkat çekti.
Bir diğer Yunan gazetesi Kathimerini ise bunun aksi yönde ifadelerde bulundu. Gazete, Türkiye'nin sözde Ege ve Doğu Akdeniz'deki 'suçlu' hareketlerine dikkat çekerek ABD'nin F-16 satışlarına yönelik yaptığı 'frenin' aynı zamana denk geldiğini vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı bir konuşmayı değerlendiren Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin F-16'lar için Yunanistan'a 'saldırdığını' iddia etmişti.
Öte yandan Yunanistan'ın F-16 satışını engellemeye çalışması boşa çıkıyor. Nitekim ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon brifinginde, Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." demişti.
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