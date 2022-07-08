Yunanistan’da F-16 karmaşası! Türkiye’ye karşı geri adım attılar | Çelişki gözler önüne serildi

Ta Nea aynı zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile mutabakatı ile Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkilerinin güçlendiğine de dikkat çekti.

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimerini ise bunun aksi yönde ifadelerde bulundu. Gazete, Türkiye'nin sözde Ege ve Doğu Akdeniz'deki 'suçlu' hareketlerine dikkat çekerek ABD'nin F-16 satışlarına yönelik yaptığı 'frenin' aynı zamana denk geldiğini vurguladı.