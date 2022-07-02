Yunanistan’da erken seçim sesleri! Türkiye’nin NATO zaferi tuz biber oldu! İşte anketlerdeki son durum

ERKEN SEÇİM SESLERİ

AFP'de yer alan habere göre, birçok analist Miçotakis'in muhtemelen Ağustos ayı ortasında bir duyuru yaparak sonbaharda erken seçime gitmesini bekliyor. Ana muhalefet lideri Çipras da bu hafta yaptığı açıklamada seçimin Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi.

Anket şirketi GPO'nun araştırma direktörü Antonis Papargiris ise Yunanistan'daki tüm partilerin şu anda seçim hazırlıkları yaptığını belirtti.