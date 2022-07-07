Yunanistan’dan göçmenlere zulüm! AİHM insan hakları ihlallerini tescilledi

İfadelere göre, Yunan yetkilileri, botun göçmenlerin hareket etmesi sonucu alabora olduğunu açıklarken, olaya tanıklık eden bir göçmen, botu çeken teknenin fazla süratli ve çekiş halatının kısa olduğunu, Yunan güçlerinin ipi kesmesi üzerine ise botun battığını belirtti.

Bottan kurtulmayı başaran göçmenler ise botun batmasının ardından göçmenlerin bebekleri göstererek yardım istedi ancak ifadelere göre Yunan sahil güvenlik ekipleri küfür ederek karşılık verdi.

Hayatta kalanlar, kurtarıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından olayı anlatmamaları için tehdit edildiklerini söyledi.