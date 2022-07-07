Yunanistan’dan göçmenlere zulüm! AİHM insan hakları ihlallerini tescilledi
Türkiye'nin her seferinde göçmenlere kucak açtığı ortamda Yunanistan'ın ülkeye giriş yapmak isteyen masum insanlara uyguladığı vahşet ve zulüm tescillendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunan güvenlik güçlerinin göçmenleri taşıyan bir botu itmesi sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 11 kişinin Ege Denizi'nde boğulduğu olaya ilişkin davada, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.
AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin davranışlarının göçmenlerin yaşam hakkı ile insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını ihlal ettiğini karara bağladı.
Olaya yönelik incelemede, ifadeleri alan görevlilerin göçmenlerin dilini bilmemesi sonucu verilen ifadelerle kayıtlara geçenlerin çeliştiği ortaya çıktı.
Mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere can yeleği vermediği, bottan tahliye etmek için daha büyük bir tekne çağırmadığı ve olayın yetkililere gecikmeli olarak bildirildiğini tespit etti.
Hayatta kalan göçmenlerin çok sayıda güvenlik görevlisinin önünde açık alanda soyunmaya zorlandığına işaret eden mahkeme, göçmenlerin insani muamele haklarının da ihlal edildiğini bildirdi.
Mahkeme ayrıca, hayatta kalan göçmenlerin karaya çıkartıldıktan sonra da kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtti.
Öte yandan, mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin olaydaki ihlalleri sebebiyle Yunanistan makamlarını toplamda 330 bin avro tazminata mahkum etti.
SÜRATLE ÇEKİLEN BOT İPİ KESİLİNCE BATTI
Mahkeme kararında yer alan bilgilere göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri, 20 Ocak 2014'te aralarında Afganistan, Suriye ve Filistin'den göçmenlerin bulunduğu bir bota müdahale etti.
İfadelere göre, Yunan yetkilileri, botun göçmenlerin hareket etmesi sonucu alabora olduğunu açıklarken, olaya tanıklık eden bir göçmen, botu çeken teknenin fazla süratli ve çekiş halatının kısa olduğunu, Yunan güçlerinin ipi kesmesi üzerine ise botun battığını belirtti.
Bottan kurtulmayı başaran göçmenler ise botun batmasının ardından göçmenlerin bebekleri göstererek yardım istedi ancak ifadelere göre Yunan sahil güvenlik ekipleri küfür ederek karşılık verdi.
Hayatta kalanlar, kurtarıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından olayı anlatmamaları için tehdit edildiklerini söyledi.
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