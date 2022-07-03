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Yunanistan'ın gizli planı ortaya çıktı! Adalar hakkında büyük iddia! Dikkat çeken İsrail detayı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Yunanistan’ın gizli planı ortaya çıktı! Adalar hakkında büyük iddia! Dikkat çeken İsrail detayı...

Yunan basınında çıkan habere göre, Yunan hükümetinin Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı İsrail yapımı drone-savar sistemleri adalar bölgesine yerleştirmeye başladığı iddia edildi. Diğer yandan Yunanistan'In ABD'den MQ-9 Reaper insansız hava aracı almak için teklif sunmaya hazırlandığı da belirtildi.

Yunan basını, Atina hükümetinin Ege'deki adalara ve kritik diğer noktalara anti-drone sistemleri yerleştirdiğini yazdı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan hükümeti Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı İsrail yapımı drone-savar sistemleri gizlilik içinde adalara yerleştirmeye başladı.

BÜYÜK GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLÜYORDU

Gazetenin iddiaalarına göre savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin amacı, bölge semalarında uçan insansız hava araçlarını engelleyerek görevlerini yapamaz hale getirmek. Gazeteye göre, büyük bir gizlilik halinde yürütülen programın basına sızması ise Yunan hükümetinde rahatsızlığa sebep oldu.

ABD'YE TEKLİF SUNACAKLAR

Öte yandan Yunanistan ABD'den 400 milyon euroya mal olacak 3 Amerikan yapımı MQ-9 Reaper insansız hava aracı almak için teklif sunulması bekleniyor.

40 UÇAĞIN ALINMASI GÜNDEMDE

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği öğrenilmişti.

Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi.

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