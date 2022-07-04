04 Temmuz 2022, Pazartesi
Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal sözler
Yunanistan Türkiye'ye ilişkin provokasyonları bitmek tükenmek bilmiyor. 2 ülke arasındaki tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan'da Türkiye'nin Madrid'deki kazanımlarına karşı hazımsızlık başladı. Yunanistan'da erken seçim iddiaları konuşulurken ülkenin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tam manasıyla bir skandala imza attı.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:32
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