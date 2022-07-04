Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal sözler

"ACI BİR DİPLOMATİK YENİLGİ YAŞADIK"

Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ise, Miçotakis hükümetinin Madrid'den büyük bir hezimet ile döndüğünü söylemişti. Çipras, Miçotakis'i zehir zemberek sözlerle eleştirerek, "Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim." ifadelerini kullanmıştı.