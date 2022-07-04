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Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal sözler

Yunanistan Türkiye'ye ilişkin provokasyonları bitmek tükenmek bilmiyor. 2 ülke arasındaki tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan'da Türkiye'nin Madrid'deki kazanımlarına karşı hazımsızlık başladı. Yunanistan'da erken seçim iddiaları konuşulurken ülkenin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tam manasıyla bir skandala imza attı.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:32
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Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal adım

"KENDİSİNE DE ÇEKİ DÜZEN VERSİN"

Yunanistan Türkiye'ye karşı provokasyonlarına devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki haddini bilmez açıklamalarının ardından tansiyon yükselmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan meseleye dair yaptığı son açıklamasında "O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin." demişti. 2 ülke arasında tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi. Türkiye'nin NATO'daki kazanımlarını hazmedemeyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, skandal açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal adım

MİÇOTAKİS DESTEĞİ GİDEREK KAYBEDİYOR

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam eden Yunanistan'ın siyasi çalkantılarla boğuştuğu öğrenildi. Son dönemde Türkiye'ye yönelik Ege Denizi'nde attığı provokatif adımlarla eleştiri oklarını üzerine çeken Miçotakis, NATO Zirvesi'nde de hezimete uğramasının ardından desteğini giderek kaybettiği ortaya çıktı.

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Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal adım

Türkiye'nin, geçtiğimiz günlerde sona eren NATO Zirvesi'nde elde ettiği diplomatik başarı, Yunanistan'da büyük rahatsızlık yarattı. NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin masada istediğini almasını sağlayan, Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı "Üçlü Muhtıra", Türkiye'nin kuvvetli pozisyonunu pekiştirdi.

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Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal adım

MİÇOTAKİS'İN BAŞARISIZ DIŞ POLİTİKASI

Yunan basını, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma konusunda verdiği olumlu mesajların ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başarısız dış politikasının üzerine gitmeye başladı.

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Yunanistan Türkiye’nin NATO kazanımlarını hazmedemedi! Dendias’tan skandal adım

"ACI BİR DİPLOMATİK YENİLGİ YAŞADIK"

Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ise, Miçotakis hükümetinin Madrid'den büyük bir hezimet ile döndüğünü söylemişti. Çipras, Miçotakis'i zehir zemberek sözlerle eleştirerek, "Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim." ifadelerini kullanmıştı.