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NATO zirvesine damga vuran sohbet! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a: Çok güzel

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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NATO zirvesine damga vuran sohbet! İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan Başkan Erdoğan’a: Çok güzel

NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaşadığı diyalog gündem oldu. Başkan Erdoğan'ı işaret eden Johnson, "çok güzel" ifadelerini kullanırken, Erdoğan da İngiltere Başbakanı'na aynı sözlerle karşılık verdi.

İspanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

ERDOĞAN İLE JOHNSON ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG
Tokalaşan iki lider bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Biden'a daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katıldı.

Grubun sohbeti sırasında Johnson'ın parmağıyla gösterdiği Başkan Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzel" demesi ekibi kahkahaya boğdu.

Başkan Erdoğan'ın, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzel" sözleriyle karşılık vermesi üzerine ABD Başkanı Biden gülmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
3 liderin sohbeti sırasında yaşananlar kameralara anbean yansırken, Başkan Erdoğan ile Johnson arasında yaşanan eğlenceli diyalog sosyal medyada da gündem oldu.

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