NATO zirvesine damga vuran sohbet! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a: Çok güzel
NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaşadığı diyalog gündem oldu. Başkan Erdoğan'ı işaret eden Johnson, "çok güzel" ifadelerini kullanırken, Erdoğan da İngiltere Başbakanı'na aynı sözlerle karşılık verdi.
İspanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
ERDOĞAN İLE JOHNSON ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG
Tokalaşan iki lider bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Biden'a daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katıldı.
Grubun sohbeti sırasında Johnson'ın parmağıyla gösterdiği Başkan Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzel" demesi ekibi kahkahaya boğdu.
Başkan Erdoğan'ın, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzel" sözleriyle karşılık vermesi üzerine ABD Başkanı Biden gülmeye başladı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
3 liderin sohbeti sırasında yaşananlar kameralara anbean yansırken, Başkan Erdoğan ile Johnson arasında yaşanan eğlenceli diyalog sosyal medyada da gündem oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...
- Bayram tatili hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün tatil yapılacak?
- Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...
- Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2022 Temmuz zammı asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB tarih verdi
- Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...
- Mazot indirimi son dakika: Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...
- İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?