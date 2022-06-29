İspanya’da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde

İspanya'da yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında, akaryakıtta litre başına 20 sentlik indirimin devam etmesi, işten çıkarma yasağına ek olarak yıllık geliri 14 bin avronun altında olanlar için aylık 200 avro yardım, primsiz emekliler ve dul maaşlarında yüzde 15'lik artış, toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'ye varan indirim yapılması ve elektrikte KDV oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi öngörülüyor.

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