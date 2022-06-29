Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya gıda krizi tehdidini azaltmaya hazır
Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Rusya, tahıl ve gübre yükümlülüklerini yerine getirmekte kararlı. Rusya gıda krizi tehdidini azaltmaya hazır” dedi.
"UKRAYNA MAYINLARI TEMİZLEMELİ"
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada ise tahıl krizinin çözümü için Ukrayna'yı limanlardaki mayınları temizlemeye çağırmış ve "Gemilerin güvenliğini sağlamaya hazırız" mesajını vermişti.
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