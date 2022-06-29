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NATO Zirvesi Madrid'de başladı! İspanya Kralı 6. Felipe'den flaş Türkiye mesajı

32. NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de organize ediliyor. Zirve İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kraliyet Sarayı'nda liderlere verdiği akşam yemeği ile başladı. İspanya Kralı 6. Felipe, yemekte yaptığı konuşmada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memoranduma atıfta bulunarak, Erdoğan, Niinistö, Andersson ve Stoltenberg'in "hayırlı bir iş için" yemeğe katılamadıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 10:09
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NATO Zirvesi Madrid’de başladı! İspanya Kralı 6. Felipe’den flaş Türkiye mesajı

Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye, NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ve davetli ülke statüsüyle Hint-Pasifik'ten Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Avrupa'dan Finlandiya, İsveç, Avusturya, İrlanda, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek ve Gürcistan, Kuzey Afrika'dan da Ürdün ve Moritanya katılıyor.

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NATO Zirvesi Madrid’de başladı! İspanya Kralı 6. Felipe’den flaş Türkiye mesajı

Zirve için Madrid'e gelen 44 ülkeden 41'i devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilirken, ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulunuyor.

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NATO Zirvesi Madrid’de başladı! İspanya Kralı 6. Felipe’den flaş Türkiye mesajı

Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise dörtlü görüşmenin uzamasından dolayı Kraliyet Sarayı'ndaki yemeğe katılmadı.

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NATO Zirvesi Madrid’de başladı! İspanya Kralı 6. Felipe’den flaş Türkiye mesajı

İspanya Kralı 6. Felipe, yemekte yaptığı konuşmada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memoranduma atıfta bulunarak, Erdoğan, Niinistö, Andersson ve Stoltenberg'in "hayırlı bir iş için" yemeğe katılamadıklarını söyledi.

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NATO Zirvesi Madrid’de başladı! İspanya Kralı 6. Felipe’den flaş Türkiye mesajı

ZİRVE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE AÇILACAK

NATO'nun son yıllardaki en önemli zirvesinin resmi oturumu ise bugün IFEMA fuar alanında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuşmalarla başlayacak.