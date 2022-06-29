NATO Zirvesi Madrid'de başladı! İspanya Kralı 6. Felipe'den flaş Türkiye mesajı

32. NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de organize ediliyor. Zirve İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kraliyet Sarayı'nda liderlere verdiği akşam yemeği ile başladı. İspanya Kralı 6. Felipe, yemekte yaptığı konuşmada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memoranduma atıfta bulunarak, Erdoğan, Niinistö, Andersson ve Stoltenberg'in "hayırlı bir iş için" yemeğe katılamadıklarını söyledi.