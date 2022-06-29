29 Haziran 2022, Çarşamba
Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihinin en önemli NATO Zirvesi olarak adlandırılan diplomasi trafiği için Madrid'e gitti. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından dünya basını İspanya'daki gelişmeleri anbean takip etmeye devam ederken, salondan yansıyan görüntüleri paylaştı. Başkan Erdoğan ile dünya liderlerinin samimi anları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 13:24
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