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Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihinin en önemli NATO Zirvesi olarak adlandırılan diplomasi trafiği için Madrid'e gitti. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından dünya basını İspanya'daki gelişmeleri anbean takip etmeye devam ederken, salondan yansıyan görüntüleri paylaştı. Başkan Erdoğan ile dünya liderlerinin samimi anları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 13:24
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Başkan Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan, Genel Sekreter Stoltenberg tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile olan samimi pozları dünya basınında dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihinin en önemli NATO Zirvesi olarak adlandırılan diplomasi trafiği için Madrid'e gitti.

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Başkan Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından dünya basını İspanya'daki gelişmeleri anbean takip etmeye devam ederken, salondan yansıyan görüntüleri paylaştı

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Başkan Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar
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Başkan Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar