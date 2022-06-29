Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri dünya basınını salladı! Liderlerle samimi anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihinin en önemli NATO Zirvesi olarak adlandırılan diplomasi trafiği için Madrid'e gitti. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından dünya basını İspanya'daki gelişmeleri anbean takip etmeye devam ederken, salondan yansıyan görüntüleri paylaştı. Başkan Erdoğan ile dünya liderlerinin samimi anları dikkat çekti.