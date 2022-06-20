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Son dakika: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? Yunan basını bu anketi konuşuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? Yunan basını bu anketi konuşuyor

Son dakika haberi... Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son günlerde hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan'ın provokasyon dolu haberlerinden farklı olarak bu defa Yunan basınında yer alan bir anket dikkatleri üzerine çekti. NATO zirvesi öncesinde gerilimin düşürülmesi için ABD ve Almanya'nın devreye girdiğini yazan Yunan medyası, Mayıs ayı başında yapılan araştırmanın sonuçlarını sayfasına taşıdı.

Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor. Tırmanan gerilimin ardından halkın ne düşündüğünü merak eden uzmanlar Yunanistan ve Türkiye'de bir anket yaptı.

ELIAMEP ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından tasarlanan ve MRB ile KONDA şirketleri tarafından dIANEOsis tarafından desteklenen anket Yunan basınındaki pek çok mecrada yer aldı.


İki ülke arasında son dönemlerde yaşanan krizin patlak vermesiyle birlikte gazetelerde yayımlanan haberde Yunanlar ile Türklerin birbirlerini ve diğer uluslararası aktörleri nasıl değerlendirdiğinden bahsedildi.

Ankete göre Yunan halkı Rusya'yı Türkiye'den daha dost olarak görüyor. Ama Rusya, Ukrayna'da operasyon gerçekleştirdiği gerekçesiyle Yunan halkı tarafından suçlu görülüyor.

Öte yandan NATO'nun genişleme eyleminin Rusya'yı kışkırttığı düşüncesi Yunanistan'da yüzde 53. Bu oran Türkiye'de de yüzde 35 olarak açıklandı.

Yunan halkının yüzde 61'i Yunanistan ile Rusya'nın güçlü ve kültürel tarihi bağları olduğunu düşünülüyor. Ancak stratejik olarak Yunan halkının çoğu Rusya ile ilgilenmiyor.

Yunan halkının yalnızca yüze 33,7'si Rusya'nın Yunanistan için önemli bir staretjik ortak olduğunu düşünüyor.

Ankate göre Yunanistan'da Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi desteklediğine inananlarının oranı yüzde 58.

Bu arada Türkiye'de ise halkın yüzde 55'in AB'nin Yunanistan'ı desteklediğini düşünüyor.

Ankette ABD ile ilgili değerlendirmeler de yer alıyor. Yunanistan'da halkında yüzde 47'si ABD'nin Türkiye'ye destek verdiğini düşünüyor.

Türkiye'de ise halkın yüzde 50's, ABD'nin Yunanistan'a destek verdiğini düşünüyor.

Yunanlar ile Türkler, ABD'nin Avrupa'nın işlerine karışma durumu hakkında aynı düşünüyor. Yunan halkının yüzde 51'i, Türklerin ise yüzde 48'i ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının barışa katkı sağlamadığını düşünüyor.

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