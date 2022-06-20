Son dakika: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? Yunan basını bu anketi konuşuyor
Son dakika haberi... Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son günlerde hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan'ın provokasyon dolu haberlerinden farklı olarak bu defa Yunan basınında yer alan bir anket dikkatleri üzerine çekti. NATO zirvesi öncesinde gerilimin düşürülmesi için ABD ve Almanya'nın devreye girdiğini yazan Yunan medyası, Mayıs ayı başında yapılan araştırmanın sonuçlarını sayfasına taşıdı.
ELIAMEP ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından tasarlanan ve MRB ile KONDA şirketleri tarafından dIANEOsis tarafından desteklenen anket Yunan basınındaki pek çok mecrada yer aldı.
İki ülke arasında son dönemlerde yaşanan krizin patlak vermesiyle birlikte gazetelerde yayımlanan haberde Yunanlar ile Türklerin birbirlerini ve diğer uluslararası aktörleri nasıl değerlendirdiğinden bahsedildi.
Ankete göre Yunan halkı Rusya'yı Türkiye'den daha dost olarak görüyor. Ama Rusya, Ukrayna'da operasyon gerçekleştirdiği gerekçesiyle Yunan halkı tarafından suçlu görülüyor.
Öte yandan NATO'nun genişleme eyleminin Rusya'yı kışkırttığı düşüncesi Yunanistan'da yüzde 53. Bu oran Türkiye'de de yüzde 35 olarak açıklandı.
Yunan halkının yüzde 61'i Yunanistan ile Rusya'nın güçlü ve kültürel tarihi bağları olduğunu düşünülüyor. Ancak stratejik olarak Yunan halkının çoğu Rusya ile ilgilenmiyor.
Yunan halkının yalnızca yüze 33,7'si Rusya'nın Yunanistan için önemli bir staretjik ortak olduğunu düşünüyor.
Ankate göre Yunanistan'da Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi desteklediğine inananlarının oranı yüzde 58.
Bu arada Türkiye'de ise halkın yüzde 55'in AB'nin Yunanistan'ı desteklediğini düşünüyor.
Ankette ABD ile ilgili değerlendirmeler de yer alıyor. Yunanistan'da halkında yüzde 47'si ABD'nin Türkiye'ye destek verdiğini düşünüyor.
Türkiye'de ise halkın yüzde 50's, ABD'nin Yunanistan'a destek verdiğini düşünüyor.
Yunanlar ile Türkler, ABD'nin Avrupa'nın işlerine karışma durumu hakkında aynı düşünüyor. Yunan halkının yüzde 51'i, Türklerin ise yüzde 48'i ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının barışa katkı sağlamadığını düşünüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 24 il için tarih belirlendi! Yatırım yapmak isteyenlere büyük müjde!
- YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Açık öğretim lise sınavı ne zaman? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? MEB açık lise sınav takvimi belli oldu mu?
- Emekliler bu habere kilitlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye tarihi belli oldu mu?
- MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...
- MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?
- Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?
- eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...
- ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?
- İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...
- Yonca Türkman neden öldü, kimdir? Balkondan düşen sanatçı Yonca Türkman hangi dizilerde oynadı? İşte oynadığı diziler...