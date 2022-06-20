Son dakika: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? Yunan basını bu anketi konuşuyor

Öte yandan NATO'nun genişleme eyleminin Rusya'yı kışkırttığı düşüncesi Yunanistan'da yüzde 53. Bu oran Türkiye'de de yüzde 35 olarak açıklandı.

Yunan halkının yüzde 61'i Yunanistan ile Rusya'nın güçlü ve kültürel tarihi bağları olduğunu düşünülüyor. Ancak stratejik olarak Yunan halkının çoğu Rusya ile ilgilenmiyor.

Yunan halkının yalnızca yüze 33,7'si Rusya'nın Yunanistan için önemli bir staretjik ortak olduğunu düşünüyor.