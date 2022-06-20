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Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkeye seyahat yasağının kaldırılması yönünde karar aldı. Suudi Arabistan yönetimi, 24 Mayıs günü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti. Bugün alınan son dakika bilgisine göre Suudi Arabistan yönetimi; Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağını kaldırdı.

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