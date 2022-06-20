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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile bir araya geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Stoltenberg, görüşmeye dair açıklamasında, “Ortağımız Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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