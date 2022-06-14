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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almak zorundayız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ciddiye almak zorundayız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" açıklamasını yaptı.

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