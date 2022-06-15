Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat öncesi flaş gelişme! Ruslar çekildi
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin olası askeri harekâtı öncesi Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerleri bölgeden ayrıldı. Tel Rıfat'taki karargâhlarını boşaltan Rus askerleri Halep'e çekildi.
Bölgeye takviyeler devam ederken zaman zaman sıcak saatler de yaşanıyor. Türk topçu ve obüsleri Münbiç ve Tel Rıfat'ta bulunan hedefleri vuruyor. Cephe hatlarında da Milli Suriye Ordusu ile PKK/ YPG'li teröristlerin taciz ateşlerine misli ile karşılık veriyor.
Karargâhlarını boşaltan Rus birlikleri Halep'e yakın bölgelerdeki rejim askerlerinin kontrolündeki noktalara konuşlandı. Suriye ordusu da PKK/ YPG'nin işgal ettiği bir dizi askeri bölgeye rejim bayrakları çekti. Teröristler rejim bayraklarının arkasına saklandı.
TÜNEL KAZIYORLAR
TSK operasyon emrini beklerken PKK/YPG'li teröristler Münbiç ve Tel Rıfat'ta tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. İşgal ettiği bölgeleri köstebek yuvasına çeviren teröristler, Münbiç ve Tel Rıfat'ta yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazdı.
Yerel kaynaklar cephe hattına kazılan tünellerin, askeri araçların girip saklanabileceği büyüklükte olduğunu ifade etti. Bölgeye ayrıca çok sayıda yeraltı sığınağı ve mühimmat deposu da inşa edildi.
PKK/YPG'liler yıllarca işgal atında tuttukları Afrin'de kilometrelerce tüneller kazmış, birçok tünelin içinde yaşam odaları bulunmuştu.
ASTANA'DA GÜNDEM
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar ana gündem maddesi olacak.
Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya gelecek.
Söz konusu görüşmelerde taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak.
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