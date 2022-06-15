Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği yeni harekat öncesi flaş gelişme! Ruslar çekildi

Bölgeye takviyeler devam ederken zaman zaman sıcak saatler de yaşanıyor. Türk topçu ve obüsleri Münbiç ve Tel Rıfat'ta bulunan hedefleri vuruyor. Cephe hatlarında da Milli Suriye Ordusu ile PKK/ YPG'li teröristlerin taciz ateşlerine misli ile karşılık veriyor.