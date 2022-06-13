NATO ve İsveç’ten flaş Türkiye açıklaması: Güvenlik endişelerini ele almalıyız

13 Haziran 2022, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? EGM PA takvimi...
- YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?
- Fed toplantısı ne zaman? 2022 Haziran Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?
- e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?
- Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...
- Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
- Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?
- 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı
- e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?