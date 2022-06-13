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NATO ve İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Güvenlik endişelerini ele almalıyız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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NATO ve İsveç’ten flaş Türkiye açıklaması: Güvenlik endişelerini ele almalıyız

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız" ifadelerine yer verdi. İsveç Başbakanı Andersson ise, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü söyledi.

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