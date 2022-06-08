İsveç halkından Başkan Erdoğan’a destek! Terörist vekil Amineh Kakabaveh’e tepki

Gazeteci yazar Anna Dahlberg de hükümeti Kakabaveh'den yardım almakla suçlarken, Twitter'dan, "Şimdi ABD'nin Türkiye ile müzakerelerde, İsveç'in imdadına yetişmesi için dua etmeliyiz. Aksi takdirde Finlandiya, muhtemelen NATO'ya kendi başına girmeye çalışacaktır." paylaşımında bulundu.

İsveç devlet televizyonu yorumcusu (SVT) Mats Knutson'da hükümetin Türkiye ile geçen NATO müzakerelerinin zorlu olduğuna işaret ederek, Kakabaveh'den alınan destekten sonra daha zorlu bir hale geldiğini savundu.