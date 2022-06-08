Terör örgütü YPG-PKK destekçisi sözde milletvekili Amineh Kakabaveh’den İsveç hükümetine yeni şantaj

(İsveç Başbakanı Magdalena Andersson)

İSVEÇLİLERDEN SOSYAL MEDYADA ERDOĞAN HAKLI PAYLAŞIMLARI

İsveçliler ise hükümetin, Kakabaveh'den destek almasını yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi.

Anita Steen isimli bir İsveçli sosyal medya hesabından, "Erdoğan demişti, Meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek." şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma yorum yazan Daniel Jonsson, "Erdoğan'ı anlıyorum." cevabını verdi.

Astra Nordström ise "Ne için en gerilla asker Meclisimizde oturuyor. Magdalena Andersson pısırık, Morgan Johansson'dan daha kötü" paylaşımı yaparken, Kerstin Westenberg da "Erdoğan çok haklı" cevabını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN SIK SIK AVRUPA'YI UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlere kucak açan Batı'yı çoğu konuşmasında uyarmış ve "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" mesajını vermişti.