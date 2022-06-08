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Terör örgütü YPG-PKK destekçisi sözde milletvekili Amineh Kakabaveh'den İsveç hükümetine yeni şantaj

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Terör örgütü YPG-PKK destekçisi sözde milletvekili Amineh Kakabaveh’den İsveç hükümetine yeni şantaj

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağı şantajında bulundu. İsveçliler ise hükümetin, Kakabaveh'den destek almasını yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi. Paylaşımlarda "Erdoğan demişti, Meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek." ifadeleri yer aldı. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlere kucak açan Batı'yı çoğu konuşmasında uyarmış ve "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" mesajını vermişti.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında bugün Mecliste ele alınan gensoru önergesinde son anda hükümetten yana tavır koyan Kakabaveh, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanabileceği şantajında bulundu.

Sosyal Demokrat Partisi'nin kendisiyle birkaç günde YPG/PKK için görüşme yapmasını isteyen Kakabaveh, aksi taktirde hükümetten desteğini çekeceğini, bütçe görüşmelerinde aleyhte oy kullanacağını söyledi.

JOHANSSON HAKKINDAKİ GENSORU

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Kakabaveh'te 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını da Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını iddia etti.

Akademisyenler ve gazeteciler de gensoru oylamasında Kakabaveh'in desteğini alan hükümeti eleştirdi.

Akademisyen ve Orta Doğu Uzmanı Halil Karaveli, SVD'ye hükümetin Kakabaveh ile yaptığı karmaşık anlaşmanın iyice ortaya çıktığını ve NATO üyeliğinin suya düştüğünü belirtti. Karaveli, İsveç hükümetinin Türkiye'nin taleplerini karşılamakta isteksiz olduğunu kaydetti.

Gazeteci yazar Anna Dahlberg de hükümeti Kakabaveh'den yardım almakla suçlarken, Twitter'dan, "Şimdi ABD'nin Türkiye ile müzakerelerde, İsveç'in imdadına yetişmesi için dua etmeliyiz. Aksi takdirde Finlandiya, muhtemelen NATO'ya kendi başına girmeye çalışacaktır." paylaşımında bulundu.

İsveç devlet televizyonu yorumcusu (SVT) Mats Knutson'da hükümetin Türkiye ile geçen NATO müzakerelerinin zorlu olduğuna işaret ederek, Kakabaveh'den alınan destekten sonra daha zorlu bir hale geldiğini savundu.

(İsveç Başbakanı Magdalena Andersson)

İSVEÇLİLERDEN SOSYAL MEDYADA ERDOĞAN HAKLI PAYLAŞIMLARI

İsveçliler ise hükümetin, Kakabaveh'den destek almasını yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi.

Anita Steen isimli bir İsveçli sosyal medya hesabından, "Erdoğan demişti, Meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek." şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma yorum yazan Daniel Jonsson, "Erdoğan'ı anlıyorum." cevabını verdi.

Astra Nordström ise "Ne için en gerilla asker Meclisimizde oturuyor. Magdalena Andersson pısırık, Morgan Johansson'dan daha kötü" paylaşımı yaparken, Kerstin Westenberg da "Erdoğan çok haklı" cevabını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN SIK SIK AVRUPA'YI UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlere kucak açan Batı'yı çoğu konuşmasında uyarmış ve "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" mesajını vermişti.

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