08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran'da yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda ölü var

İran'da yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
ABONE OL
İran’da yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda ölü var

İran’da bir yolcu treni Tabas-Yezd seferini yaparken raydan çıktı. Meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edildi.

İran'da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah bir trenin dört vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini bildirdi.

Kazanın hemen ardından Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50. kilometresinde raydan çıktığını ifade etti.

Rahimi, olay yerine 12 acil durum aracının yanı sıra 3 helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA