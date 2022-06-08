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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den enflasyon açıklaması! Yüksek mi kalacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’den enflasyon açıklaması! Yüksek mi kalacak?

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun yüksek sürmesini beklediğini belirtti. Yellen ayrıca Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nın enflasyonu tetiklemediğini tekrarladı.

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