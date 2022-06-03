Irkçı Fransız dergisinden skandal manşet! Le Point yeniden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

İYİ PARTİ VEKİLİNİN AÇIKLAMALARI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN MAKALEDE

Guillaume Perrier tarafından kaleme alınan makalede İYİ Parti milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin'in "Erdoğan otoriterleştikçe Putin onu daha çok seviyor" açıklamalarına da yer verildi.