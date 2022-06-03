Irkçı Fransız dergisinden skandal manşet! Le Point yeniden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Türk düşmanı ırkçı Fransız dergi Le Point, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Başkan Erdoğan'ı kapağa taşıyan Le Point, "Şeytaniler" başlığını attı. Le Point, Erdoğan’ın Rusya’ya karşı yumuşak tutum sergilediğini iddia etti.
Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, bu hafta yayınlanan sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafını kullanarak "Şeytaniler" başlığı atan Le Point, yeni bir skandala imza attı.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözüme kavuşması adına attığı adımları görmezden gelen Le Point, Erdoğan'ın Rusya'ya karşı yumuşak tutum sergilediğini öne sürdü.
İYİ PARTİ VEKİLİNİN AÇIKLAMALARI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN MAKALEDE
Guillaume Perrier tarafından kaleme alınan makalede İYİ Parti milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin'in "Erdoğan otoriterleştikçe Putin onu daha çok seviyor" açıklamalarına da yer verildi.
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