Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

"ZAFER BİZİM"

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü 100 günde de hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Zelenskiy, "Mücadelemizde 100'üncü gün. 100 gündür yılmayan bir ruh. Bu süre zarfında düşman herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadı. Bunun yene güçsüzlüğünü sivil altyapıya ve insanlara kaydırdı. Bu 100 günlük süreçte Ukrayna kimsenin inanamayacağı şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk. Topraklarımızın bir kısmını geri kazandık ve düşmanı püskürtmeye devam ediyoruz. Ukrayna'yı ayakta tutan ve savunmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Zafer bizimdir" ifadelerini kullandı.