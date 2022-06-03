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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

Rusya-Ukrayna savaşının 100. gününde önemli demeçler veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk.Zafer bizimdir." şeklinde konuştu.

Rusya- Ukrayna savaşı 100. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy önemli açıklamalarda bulundu.

"ZAFER BİZİM"

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü 100 günde de hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Zelenskiy, "Mücadelemizde 100'üncü gün. 100 gündür yılmayan bir ruh. Bu süre zarfında düşman herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadı. Bunun yene güçsüzlüğünü sivil altyapıya ve insanlara kaydırdı. Bu 100 günlük süreçte Ukrayna kimsenin inanamayacağı şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk. Topraklarımızın bir kısmını geri kazandık ve düşmanı püskürtmeye devam ediyoruz. Ukrayna'yı ayakta tutan ve savunmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Zafer bizimdir" ifadelerini kullandı.

"DONBASS'TA Kİ İNSANLARIN KORUNMASI ADINA BELİRLİ SONUÇLARA ULAŞILDI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri operasyonların amacının Donbass Bölgesi'ndeki halkın korunması olduğunu hatırlatarak, "Operasyonun esas amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki insanların korunmasıdır. Onların korunması adına önlemler alınıyor ve bu alanda belli sonuçlara ulaşıldı. Barışçıl bir yaşam kurulmasına geçiş imkanı tanınmıştır. Bu operasyon, askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" dedi.

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