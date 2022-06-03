Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk
Rusya-Ukrayna savaşının 100. gününde önemli demeçler veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk.Zafer bizimdir." şeklinde konuştu.
"ZAFER BİZİM"
Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü 100 günde de hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Zelenskiy, "Mücadelemizde 100'üncü gün. 100 gündür yılmayan bir ruh. Bu süre zarfında düşman herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadı. Bunun yene güçsüzlüğünü sivil altyapıya ve insanlara kaydırdı. Bu 100 günlük süreçte Ukrayna kimsenin inanamayacağı şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk. Topraklarımızın bir kısmını geri kazandık ve düşmanı püskürtmeye devam ediyoruz. Ukrayna'yı ayakta tutan ve savunmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Zafer bizimdir" ifadelerini kullandı.
"DONBASS'TA Kİ İNSANLARIN KORUNMASI ADINA BELİRLİ SONUÇLARA ULAŞILDI"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri operasyonların amacının Donbass Bölgesi'ndeki halkın korunması olduğunu hatırlatarak, "Operasyonun esas amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki insanların korunmasıdır. Onların korunması adına önlemler alınıyor ve bu alanda belli sonuçlara ulaşıldı. Barışçıl bir yaşam kurulmasına geçiş imkanı tanınmıştır. Bu operasyon, askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Şartlar belli oldu: Kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? 2022 LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Liseye Giriş Sınavı belgesi çıkarma ekranı!
- Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?
- Koronayla bağlantılı yüzde 100 ölümle sonuçlanıyor! İstanbul'da yeni salgın: 700 kedi öldü
- Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?
- Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- e-Okul BİLSEM sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...
- Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...