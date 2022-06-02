Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.

BATI'YA KENDİ MÜHRÜNÜ VURACAKSIN

Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, dedim gezmende fayda var ve bugün oraya gidip gezdiler. Gezdikleri zaman da buraya hayran kalıyorlar. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz. Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşımı "Dünyayı dolaşacaksınız, beğendiklerini alacaksınız ve sonra projelendirip milletin evini yapacağız" Sağolsun dünyayı dolaştılar. Mesele işte bu, bütün batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha, alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın.

İstanbul'da Rami Kışlamız vardı. Bu tarihi kışlamızı aynen burası gibi kütüphaneye çeviriyoruz. İnşallah orası da bu yıl sonu veya önümüzdeki yıl başı bitecek. Orada da yine öğrencilerimiz 24 saat rahatlıkla derslerini çalışacaklar. Kendilerine bu devlet ikramlarını yapacak. Sergi salonumuz kendi alanında ülkemizin en iyi etkinlik alanı. Bu eserlerden kim rahatsız olabilir ki? Tepki gösterenler aslında kendi ülkelerinin medeniyet mirasının zenginleşmesinden rahatsız oluyorlar. Biz ne yapıyorsak milletimiz için özellikle de gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün ödül töreninde bir arada olduğumuz Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması bu çabanın ürünlerinden bir tanesidir. İçinizden birileri uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşemiz, Ahmetimiz var. Bize düşen bunun altyapısını yapmak, yaptık.