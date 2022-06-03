03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da feci kaza! Tren raylardan çıktı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da feci kaza! Tren raylardan çıktı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2022
ABONE OL
Almanya’da feci kaza! Tren raylardan çıktı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre, en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA