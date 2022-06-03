BM’den Rusya-Ukrayna savaşının 100. gününde flaş açıklama

Şehirlerin, kasaba ve köylerin büyük bir kısmında yıkım olduğunu kaydeden Awad, "Okullar, hastaneler ve sığınaklar korunamadı. Savaşın yıkıcı etkisine karşı tükenmeyen çabamız güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek. Ancak tüm bunların ötesinde barışa ihtiyacımız var. Savaş hemen sona ermeli" ifadelerini kullandı.

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