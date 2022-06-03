Son dakika: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşı itirafı!
Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı 100. gününde devam ederken ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone'den büyük bir itiraf geldi. Ukrayna'ya gönderdikleri uzmanların Rusya'ya siber saldırı düzenlendiğini söyleyen Nakasone, bunun ABD'nin dahilinde olduğunu ve yasal olarak izlendiğini savundu.
ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone, Ukrayna'ya destek için Rusya'ya siber saldırı düzenlediğini itiraf etti.
Sky News'a demeç veren Nakasone, ABD'li siber uzmanların Ukrayna'ya gönderildiğini ve Rusya'ya operasyonlar düzenlendiğini itiraf etti.
The Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nakasone, "Benim görevim Savunma Bakanlığı'na ve ABD Başkanı'na bir dizi seçenecek sunmak" dedi.
Ancak Nakasone, söz konusu operasyonlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmayı reddetti. Aynı zamanda yapılanın ordu ve sivil denetim tarafından gözlemlenen yasal çalışmalar olduğunuun da altını çizdi. Aynı zamanda ABD, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde Rus hackerlerin olası müdahalelerini engellemek için şimdiden çalışmaların yürütüldüğünü de dile getirdi.
Aslında Nakasone, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın siber savunma sistemini güçlendirmesi için uzmanlar gönderdiğini söylemişti.
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