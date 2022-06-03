Son dakika: ABD’den Rusya-Ukrayna savaşı itirafı!

Ancak Nakasone, söz konusu operasyonlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmayı reddetti. Aynı zamanda yapılanın ordu ve sivil denetim tarafından gözlemlenen yasal çalışmalar olduğunuun da altını çizdi. Aynı zamanda ABD, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde Rus hackerlerin olası müdahalelerini engellemek için şimdiden çalışmaların yürütüldüğünü de dile getirdi.