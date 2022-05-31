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Son dakika | AB'den Rusya'ya büyük şok! Petrol alımı yüzde 90 azalacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika | AB’den Rusya’ya büyük şok! Petrol alımı yüzde 90 azalacak

Son dakika haberi...AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ithalat yasağı konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Buna göre; yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarı yüzde 90 azaltılacak.

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