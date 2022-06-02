Avrupa Rusya’ya enerji yaptırımlarında frene basıyor

RUSYA'YA KARŞI DOĞAL GAZ YAPTIRIMLARI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel'deki zirve toplantısının ardından petrol yaptırımlarını içeren paketin büyük bir adım olduğunu belirtti. Ancak artık yaptırımlara ara verilmesi gerektiğini söyleyen De Croo, doğal gaz ambargosunun petrolden çok daha karmaşık bir konu olduğunu ifade ederek gaz yaptırımına sıcak bakmadığının işaretini verdi.

De Croo, geçen hafta da yaptırımlarda temel prensibin bunların karşı tarafa daha fazla zarar vermesi olduğunu söylemişti. Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupalılar üzerindeki etkisinin ağır olmaması gerektiğine işaret eden De Croo, dış politikaların yalnızca orta sınıf vatandaşların bunları savunabilmesi halinde sürdürülebileceğini belirtmişti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de dünkü zirveden sonraki açıklamasında petrol yaptırımlarını bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve doğal gaz yaptırımı konusunda bir uzlaşının petrolden çok daha zor olacağını ifade etti.